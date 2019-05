Caixinha: ‘Estamos vivos, esto aún no termina’

Para el técnico de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, la serie de cuartos de final ante América aún no está definida y buscarán demostrarlo el domingo, pues su equipo llegará con vida a la “vuelta” de cuartos de final.

“Aún no perdemos la eliminatoria, fue solo un partido, hay que jugar el segundo partido, el segundo tiempo (de la serie) y al final veremos qué equipo pasa. Estamos vivos, es una diferencia considerable, pero esto aún no termina”, dijo Caixinha en conferencia de prensa.

La noche del jueves América se impuso 3-1 a la Máquina en la “ida” de los cuartos de final del Torneo Clausura 2019, decimoquinto encuentro en fila en el que Cruz Azul no puede vencer al odiado enemigo, pero el estratega salió satisfecho con lo visto en la cancha.

“Creo que sin duda el equipo ha entrado fuerte con ese carácter de querer hacer las cosas. Hay momentos del partido, miré siempre a mi equipo prendido, luchando por querer estar adelante en el marcador”.

Lamento lo ocurrido con Orbelín Pineda, quien tras una molestia física debió salir de cambio antes de cumplirse los primeros diez minutos de acción, lo que obligó a mostrar otro estilo de juego con Jonathan Rodríguez en la cancha.

“Hacer ese cambió nos obligó a cambiar el estilo de juego, tuvimos que jugar con dos hombres que son más verticales, que no pueden tener mucha retención de balón y no pudimos tener esa profundidad por fuera”.

Cuestionado del estado de ánimo de sus jugadores tras el revés, reconoció que luego del partido debían estar tocados, aunque no es algo que le quite el sueño, “me interesa cómo estén el domingo a las 6:10 de la tarde. Hoy deben sufrirlo para estar el domingo al 100 por ciento”.

Finalmente, cuestionado de si al equipo le pasa algo cuando enfrenta al América, dejó en claro que no es así, pues buscaron el resultado y hacer un partido diferente, “estaría de acuerdo si hoy terminara todo y tuviéramos que irnos a casa”.