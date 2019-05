Deportistas mexicanos con problemas de dopaje

La sanción de la marchista mexicana Guadalupe González por dopaje se suma a la lista de deportistas nacionales que han tenido problemas e incluso han sido suspendidos por el consumo voluntario o involuntario de sustancias prohibidas. Varios de los casos han sido por clembuterol, sustancia que puede ser utilizada para problemas respiratorios.

Lupita González es suspendida cuatro años por dopaje

Julio Nava

El ex futbolista de Jaguares de Chiapas fue suspendido ocho meses por consumir Betamethasone, sustancia que tiene efectos en las vías respiratorias.

Mexsport

Marco Jiménez y Amaury Escoto

Ambos ex jugadores del Querétaro dieron positivo por clembuterol en 2013, pero no fueron castigados porque alegaron que el consumo de dicha sustancia no fue deliberado.

Mexsport

Christian Hobbit Bermúdez, Sinha, Guillermo Ochoa, Javier Maza Rodríguez y Edgar Dueñas

Previo a la Copa Oro del 2011, los seleccionados nacionales dieron positivo por clembuterol, por lo que no participaron en el torneo. Después fueron exonerados al confirmarse que consumieron carne contaminada.

Mexsport

Omar Gato Ortíz

El ex portero de Jaguares de Chiapas fue suspendido dos años tras admitir el consumo de oximetadona y dromostanolona, esteroides utilizadas para ganar masa muscular. El jugador había pasado varios exámenes sin dar positivo.

Mexsport

Raúl Rodrigo Lara y Paulo César Tilón Chávez

Los ex jugadores de América y Chivas, respectivamente, fueron suspendidos por dar positivo por nandrolona.

Mexsport

Salvador Carmona y Aarón Galindo

Ambos ex jugadores de Cruz Azul dieron positivo por naondrosterona previo a la Copa Confederaciones de Alemania 2005. Los dos fueron suspendidos un año, pero Carmona fue suspendido de por vida por reincidir.

Mexsport

Saúl Canelo Álvarez

El boxeador tapatío fue suspendido seis meses tras dar positivo por clembuterol previo a su segunda pelea ante Gennady Golovkin en 2017. El mexicano alegó que consumió carne contaminada.

Foto tomada: Instagram

Soraya Jiménez

La halterista dio positivo por un estimulante del sistema nervioso durante el Campeonato Panamericano de la especialidad. Fue suspendida seis meses.

Mexsport

Carolina Valencia

La halterista dio positivo por stanozolol y boldenona durante el Campeonato Mundial de Polonia en 2013, por lo que fue suspendida dos años.

Mexsport

PUBLIMETRO TV