El gimnasta que ocultó su homosexualidad para conseguir medalla olímpica

Diego Hypólito es el nombre del gimnasta brasileño que ocultó durante mucho tiempo su homosexualidad, pues sabía que al declararse abiertamente gay, su carrera estaría en peligro, y no podría conseguir lo que siempre soñó: ser medallista olímpico.

"Yo tenía el sueño de conseguir una medalla olímpica y haría todo para llegar ahí, hasta ocultar quién era. Yo estaba seguro de que si un día salía del armario públicamente, perdería patrocinios y mi carrera sería perjudicial", escribió en UOL Esporte, portal deportivo de Brasil.

Diego es uno de los atletas más reconocidos en Brasil, y se le caracteriza por su especialización en las pruebas de suelo de gimnasia artística, además de ser el primer sudamericano en ganar medallas mundiales en competiciones masculinas. "Odio mentir, pero años atrás durante una entrevista me preguntaron si era gay. Esta pregunta venía circulando durante algún tiempo en la prensa. Respondí que no, y eso para mí fue horrible".



















La carrera de Hypólito está llena de éxitos; sin embargo, no fue sencillo, pues reveló que durante mucho tiempo recibió todo tipo de burlas por su manera de ser y hablar, situación que lo llevaron a recibir ayuda psicológica. "Nunca más voy a dejar de vivir lo que soy. Soy gay".

La medalla se le negó en Beiging 2008 y Londres 2012, pero en los Juegos Olímpicos en Río 2016 tuvo su recompensa, pues obtuvo la presea de plata."Me caí dos veces en los Juegos, una vez de cara y otra de culo. Tuve que superar el pánico antes de conseguir la plata en Río y realizar mi sueño".

Diego se sintió 'liberado' al ya no ocultar más su orientación sexual, la cual mantuvo en secreto durante muchos años. "No voy a levantar ninguna bandera, no voy a ostentar nada, pero si alguien me pregunta lo que soy, no necesito mentir más".

