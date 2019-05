Réferi de lucha en la que murió Silver King es luchador en activo

La batalla durante la que el luchador profesional Silver King perdió la vida era refereada por el gladiador en activo, Black Terry, quien no ejerce de manera frecuente esta labor sobre el cuadrilátero, situación, que pese a su experiencia, no le permite tener la preparación para identificar si un esteta se encuentra en riesgo al combatir.

Muere Silver King durante lucha en Londres

¿Quién era Silver King? El luchador que murió de un paro cardíaco

En el video que circula en las redes sociales, se percibe que Juventud Guerrera, el rival de Silver King sobre el enlonado, pide que se termine la batalla, ante la falta de reacción de su contrincante. Incluso, cuando está a punto de dar la tercera palmada sobre la lona, que significaría la eliminación de King, el réferi detiene su mano y permite que siga la lucha, pese al nulo movimiento de Silver.

