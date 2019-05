Carlos Vela anota y se mantiene como líder de goleo de la MLS

El delantero mexicano Carlos Vela colaboró con un gol y participó los 90 minutos en el triunfo de Los Ángeles FC como visitante 3-0 frente al Colombus Crew, con lo que la franquicia californiana sigue siendo líder de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Los goles del triunfo del “ejército dorado y negro” fueron obra del delantero canadiense Mark-Anthony Kaye, a los 37 minutos de juego, el noruego Adama Diomandé anotó el segundo a los 88 y Carlos Vela cerró la cuenta a los 90, para regalar una victoria más al equipo que dirige Bob Bradley.

