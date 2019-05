Manchester City es bicampeón de la Premier League

El Manchester City remontó al Brighton & Hove Albion (1-4) y levantó su sexto título de la Premier League con una ventaja de un punto sobre el Liverpool.

VIDEO: Judoca pierde combate por culpa de su celular

El segundo título consecutivo de la Premier para los de Pep Guardiola llegó tras un pequeño drama en la primera parte.

El Brighton, sin nada en juego al tener ya asegurada la permanencia, salió extramotivado ante los celestes. Los 'Seagulls' plantaron un muro delante de la portería de Matt Ryan y llevaron peligro aislado a la de Ederson.

Tanto fue así que en un córner, Glenn Murray adelantó a los locales rematando un envío en el primer palo. Un jarro de agua fría para Guardiola y los suyos, que en ese momento ya sabían que el Liverpool estaba venciendo en Anfield.

Sin embargo, los nervios que tenía el City se disiparon con el tanto del Brighton y Agüero empató el partido en la jugada posterior al gol de Murray.

Esa rápida reacción templó los ánimos del City y de sus aficionados en la grada, que habían tenido que lidiar con los seguidores del Brighton, que les recordaron durante varios minutos que el Liverpool estaba ganando.

Con el empate del City y la victoria 'Red', el título seguía viajando a Anfield, pero el City encontró el segundo gol a balón parado.

Murray falló en la marca a Aymeric Laporte y el francés remató picado a placer para poner a su equipo por delante.

