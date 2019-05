VIDEO: El mensaje de Dr. Wagner Jr. tras la muerte de su hermano Silver King

Esta mañana, Dr. Wagner Jr. compartió en sus redes sociales un video en el que agradece los mensajes de aliento que ha recibido tras el lamentable y desafortunado fallecimiento de su hermano César Cuauhtémoc González Barrón​, mejor conocido como Silver King, quien perdió la vida en plena lucha en una función realizada en Londres la tarde de ayer.

“Por este medio mis amigos, quiero agradecerles esas muestras de cariño. Quiero agradecerles por sus mensajes y apoyo que me han brindado ante lo sucedido. No había podido tomar estos momentos que estoy compartido con ustedes. Consternado de los hechos, pensando que este es un sueño, pero recuerden que es una realidad, pero con todo el amor que me han mostrado y sus mensajes, estamos toda la familia”, comentó “El Galeno del mal”.

Asimismo, informó que están a la espera del cuerpo de su hermano y también anunció que mantendrá informados a todos sus seguidores para que pueden acompañar a la familia en su último adiós: "Estamos en la espera del cuerpo de mi hermano y yo les haré llegar la noticia para que nos puedan acompañar. El promotor se ha comportado a la altura, los compañeros también lo han hecho. Mi padre y él ya están reunidos como grandes guerreros y grandes leyendas. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado, los mantendré informados de lo que esté sucediendo”, finalizó el luchador.















