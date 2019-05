Triple empate de goleadores en la Premier League

El delantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang y los atacantes del Liverpool Mohamed Salah y Sadio Mané empataron en la clasificación de la bota de oro de la Premier League con 22 goles y los tres compartieron el galardón.

Manchester City es bicampeón de la Premier League

Salah llegaba como el favorito para alzarse con el premio a la última jornada del campeonato inglés, al contar con 22 tantos, pero los dos goles de Aubameyang al Burnley y el doblete de Mané al Wolverhampton Wanderers produjeron el triple empate en la cabeza de la tabla.

Por detrás de ellos quedan Sergio Agüero, con 21 goles, Jamie Vardy, con 18, y Harry Kane, con 17.

22 goals

Pierre-Emerick Aubameyang

Sadio Mane

Mohamed Salah

Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp

— Premier League (@premierleague) May 12, 2019