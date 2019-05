Van Bommel da por perdida la liga tras derrota del PSV

El entrenador del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, reconoció este domingo que su equipo tiene prácticamente imposible ganar la Eredivisie holandesa debido a la derrota que su equipo sufrió hoy frente al AZ Alkmaar (1-0), que ha dejado al Ajax como virtual campeón.

VIDEO: Judoca pierde combate por culpa de su celular

"Definitivamente ya no hablamos de eso (conseguir el título), no lo vamos a lograr", dijo a las cámaras de la cadena holandesa "Fox Sports" el técnico, quien añadió que "la implementación de la táctica fue deficiente y llegamos tarde en muchas ocasiones".

— DON AJAX (@donajax020) May 12, 2019

La derrota del PSV Eindhoven y la victoria del Ajax en casa contra el FC Utrecht (4-1) coloca al equipo de Ámsterdam como virtual campeón de la Eredivisie, pues disfruta de una ventaja de tres puntos y 14 tantos de diferencia a un partido del final de la temporada.

📊| @AFCAjax is zo goed als zeker van de titel na de winst van @AZAlkmaar op @PSV ! @FC_Emmen en @FortunaSittard zijn veilig!✅ @NACnl is helaas officieel gedegradeerd, alle succes gewenst volgend seizoen! Laatste speelronde ➡️ a.s. woensdag!🙌#eredivisie #onsvoetbal #stand pic.twitter.com/ShLgEYOWGC

— Eredivisie (@eredivisie) May 12, 2019