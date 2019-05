VIDEO: Judoca pierde combate por culpa de su celular

El teléfono móvil le jugó una mala pasada al deportista Anri Egutidze en el Grand Slam de judo que se desarrolla estos días en Bakú (Azerbaiyán) al caer sobre el tatami en pleno combate del portugués con el sueco Robin Pacekal caer sobre el tatami en pleno combate del portugués con el sueco Robin Pacek.

La insólita situación, que le costó la descalificación a Egutidze, ya se ha hecho viral en internet.

En las imágenes de vídeo que circulan en las redes sociales se puede ver como nada más comenzar el duelo un teléfono cae de la vestimenta del portugués y es recogido enseguida por su contrincante.

Pacek intentó devolver el dispositivo a su dueño a lo que éste reaccionó con una mezcla de incredulidad y resignación. El árbitro a su vez tomó la decisión de parar el combate para aclarar la situación y descalificó al judoca portugués.

Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX

— Int. Judo Federation (@Judo) May 11, 2019