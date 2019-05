VIDEO: El increíble gesto de Zverev que se acaparó los reflectores en Roma

El tenista alemán, Alexander Zverev, protagonizó uno de los momentos más destacados del primer día de acciones en el Masters 1000 de Roma debido a la acción que tuvo tras propinarle un pelotazo a una niña durante su debut en el cuadro de dobles.

El joven atleta de 22 años se presentó haciendo dupla con su hermano, Mischa, para enfrentar a la pareja conformada por el sudafricano Raven Klaasen y el neozelandés, Michael Venus y fue en el primer set cuando el menor de los Zverev ejecutó un smash efectivo pero que picó y se elevó con dirección a las gradas golpeando a una niña en la cabeza.

El alemán se mostró preocupado por la acción y de inmediato interrumpió el juego para digerirse hacía la zona donde estaba la niña para revisar que todo estuviera en orden y regalarle una de sus bandas para la cabeza en forma de disculpa. Pero el gesto no terminó ahí debido a que le indicó a la niña que diera media vuelta para que él mismo se la colocara.

