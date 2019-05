Top 5: Fichajes que le urgen a Zidane

5.Neymar Jr.

Desde el mundial es un fichaje a voces, pero tras la eliminación prematura de Brasil se apagó un poco. Hoy, con la lluvia de rumores que giran al equipo merengue, es imposible no pensar en su posible aterrizaje.

Su llegada sería la bomba del verano, una del tamaño de lo que fue Figo en su momento, pegando en el ego de la afición culé y que vendería muchas playeras en favor de los de Florentino. Si dejamos fuera el factor comercial, la clase y desequilibrio que brinda es algo que necesita la oncena merengue, ya que los que se encargaban de ese rubro están a la baja.

El factor negativo y por el cual lo coloco en este puesto de la lista, radica en que Ney está viviendo su peor momento anímico, tal vez provocado por la depresión de no cumplir los objetivos por los que se le llevó a París. Además, es bien sabido que no es un futbolista que ayude a hacer equipo, y sería una bomba de tiempo en un vestidor que de por sí ya es volátil.

4.Paul Pogba

Tras la temporada accidentada que tuvo en el United y sumando el hecho de que es francés al igual que Zidane, muchos dimos por hecho hace unas semanas que este fichaje era cuestión de tiempo, pero las cosas se han ido complicando por diversas razones, y por lo mismo ocupa nuestro puesto 4 en el ranking de prioridades.

Primero hagamos un poco de memoria, ya que cuando se cerró el fichaje de Pogba por el United, el Real Madrid también competía por su contratación, pero solo los ingleses pudieron llegarle al precio.

Con eso en mente, no sorprende que los Red Devils estén esperando, no solo recuperar la inversión, sino sacarle unos buenos euros extra aprovechando la desesperación del Madrid. Y lo anterior es la principal traba para su aterrizaje, ya que se dice que no habrá negociaciones si no se habla de más de 160 millones de euros, lo cual, a mi parecer, resulta innecesariamente caro habiendo otras opciones en el mercado.

Si bien la versatilidad del francés es justo lo que necesita el envejecido mediocampo de Zidane, vale la pena ser sabios en este momento de apremio.

3.Luca Jovic

Según algunos medios, este fichaje ya está cocinado, pero hasta no ser oficial, y con todos los lobos deseando ficharlo, es necesario incluirlo en la lista como una de las mayores prioridades del equipo.

Luca es una de las joyas que más promete en Europa. Delantero de 21 años, con mucho gol y que ha demostrado que no se achica ante situaciones adversas, perfil que encaja perfecto con lo que se exige en un club del tamaño del Real Madrid, y lo cual no se ha logrado encontrar en las contrataciones recientes.

Por lo mismo, éste debería ser uno de los pendientes prioritarios en las oficinas del club, y el cual sería uno de los fracasos del verano sino lo logran tener entre sus filas.

2.Eden Hazard

Cuánto ha llorado el vestidor madridista añorando el aterrizaje del jugador belga, que cada temporada hace méritos para poderse marchar a la capital española. De hecho, tras el gran mundial que tuvo, era cantada su llegada, pero al final, el Real Madrid no llegó a la cifra correcta y éste terminó quedándose en Londres, donde sigue siendo el referente del Chelsea.

Hoy lo que los aficionados merengues necesitan es esperanza, y eso es precisamente lo que Eden les podría brindar. Un jugador probado en Europa, consolidado, espectacular, y que tiene ese toque especial para inclinar la balanza en situaciones difíciles.

El problema acá es que Chelsea está entre la espada y la pared con el tema de la suspensión para realizar fichajes, así que si se lo quieren llevar, tendrán que invertir buena parte del presupuesto de fichajes en él.

1.Christian Eriksen

Tomando en cuenta que el fichaje de Hazard podría ser carísimo, y que la mediacancha es una prioridad importante para darle equilibrio al nuevo proyecto, yo vería el fichaje de Eriksen como el más importante para que esto arranque bien.

Es verdad que la contratación del danés no es espectacular y puede que no haga mucho ruido, pero es la más necesaria, ya que sería el recambio ideal para Modric.

Si tomamos en cuenta que las relaciones entre el Madrid y los Spurs son buenas, podrían conseguir un precio razonable, y más si involucran a Bale en la negociación. Hoy se maneja que su precio es de 150 millones, pero no me sorprendería que lo consiguieran hasta por 100 millones, lo cual, viendo que el United quiere casi 200 millones por Pogba, sería una cifra razonable para cubrir un lugar vital para Zidane.

Por lo anterior, este me parece el fichaje más necesario para la oncena blanca; habrá que ver cómo se desenvuelve el mercado en las próximas semanas, ya que recordemos que a Eriksen aún le falta jugar la final de la Champions, y eso puede modificar drásticamente las circunstancias en cuanto a los dineros.