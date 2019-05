'Tengo que defender este deporte que tanto amo': Psycho Clown

Tremenda polémica causó el peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) Caín Velásquez al declarar que en la lucha libre los golpes no son de verdad. Eso hirió en el alma a luchadores como Psycho Clown y Pentagón Jr., quienes de inmediato le lanzaron el reto de subirse al ring para demostrarle lo contrario.

Y AAA se los concedió. La empresa llamó al peleador del Ultimate Fighting Championship (UFC) para ser parte del evento estelar Triplemanía XXVII de agosto próximo para luchar y comprobar sus dichos ante un rival que pronto será dado a conocer.

“Estoy muy contento de que Caín esté aquí. Cuando me preguntaron mi opinión sobre sus declaraciones simplemente fue lo que me nació decir. Yo amo la lucha libre, la adoro, estoy aquí gracias a ella, entonces por ley tengo que defender lo que amo, lo que me ha dado de comer, es una pasión que es de los mexicanos y de nosotros. Si le faltan al respeto a este hermoso deporte, me duele en el alma”, reconoció Psycho Clown, quien quiere ser el elegido para enfrentar a Velásquez.

“Caín es una persona muy respetuosa, pero arriba en el hexágono es todo un monstruo, toda una bestia. De esas personas son de las que se tiene que tener más cuidado, por algo son reservados, tranquilos, no faltan al respeto. A esos me gusta enfrentar porque no son habladores, esos son los buenos, los fuertes, los que te enseñan la garra y sacan todo lo que llevas dentro”, continuó.

El ex campeón de los pesos completos del UFC se ganó el respeto del Totalmente Payaso por haberse atrevido a aceptar incursionar en la lucha libre, por lo que augura un buen espectáculo en Triplemanía.

“Me sorprendió verlo en el elenco. Se tomó mucha atención cuando dijo que la lucha era falsa y nosotros como luchadores profesionales tuvimos que alzar la mano, yo fui uno de ellos. Ahora veo la respuesta de Caín, aquí está y esto es para todos los espectadores que se merecen esto y más, este tipo de encuentros, de talentos, de guerreros del cuadrilátero”.

Prometió que de ser seleccionado para luchar contra Caín, se preparará a conciencia y “no se hará chiquito” ante él.

“Primeramente estaré honrado de estar en Triplemanía XXVII y en segunda instancia estaré preparado para enfrentarme a Caín Velásquez. Me meteré de lleno en el gimnasio, siempre lo hago, pero ahora lo haré más al box, al jiu jitsu, a lo que él hace. Caín tiene el puño más fuerte del UFC, es un gran peleador. Si él se mete a la lucha libre claro que nos vamos a dar un tiro. Si estoy frente a él no me voy a hacer chiquito, no voy a esconderme en el rincón”, finalizó.

“Caín lastimó a la lucha libre y a los mexicanos”: Pentagón Jr.

Uno de los gladiadores que más se molestó por las palabras de Velásquez fue Pentagón Jr., y es que el Cero Miedo consideró que el peleador de MMA ofendió a la cultura mexicana pero sobre todo a los mexicanos que gustan del deporte de los costalazos.

“El reto está lanzado. Espero que AAA me contemple para ser partícipe de esta lucha en contra de él. No vengo nada más para ser parte de Triplemanía, quiero que me tomen en cuenta para luchar en contra de Caín Velásquez”.

Y explicó su molestia con el ex campeón de UFC: “Lastimó el deporte que tanto amo, la cultura mexicana, porque eso es lo que es la lucha libre mexicana, te lo digo yo que la he estado exportando a todo el mundo. A México lo reconocen por el chile, el mariachi y una máscara de luchador. Él al ofenderla está ofendiendo a todos los mexicanos de forma indirecta y por eso es mi molestia. Es bien fácil hablar y ofender. Yo quiero que tenga esa misma actitud arriba del cuadrilátero”, reaccionó.

Penta tiene la oportunidad de enfrentar a Caín en lucha libre, pero descartó hacerlo en un futuro en MMA por tratarse de una disciplina más compleja.

“La verdad no me interesa, (las MMA) es un deporte que lleva muchos años de preparación. Para una pelea se preparan dos, tres meses, yo lucho cinco veces a la semana. Son dos mundos totalmente distintos, yo respeto, no me metería en problemas en su deporte. Él si lo está haciendo, si cree que es fácil vamos a ver el 3 de agosto si es así”.

Finalmente, sentenció que Velásquez debe estar preocupado porque tendrá que apegarse a las reglas de la lucha y quiere ver si puede hacerlo, si es tan fácil como dice.

“Se espera una gran pelea por todos los conocimientos que tiene un peleador de UFC desde jiu jitsu, karate, box, sumisión, es algo interesante. Si estamos hablando de la lucha libre el que se tiene que apegar más a las reglas es él, no nosotros, el que debería estar preocupado es él”, concluyó.





















