Explica Ana Guevara por qué Conade recibe presupuesto en partes

A seis meses de haberse convertido en la primera mujer en dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, se dice muy contenta, motivada y con buen ánimo de ser la responsable del deporte nacional.

“Estoy contenta y con muy buen ánimo, motivada. El llegar aquí es un aliciente y un gusto, es un gran reto; los atletas saben que conozco y viví toda la dinámica del deporte, y eso les da ánimos para seguir adelante en la búsqueda de lograr sus objetivos; están contentos porque saben que venimos a trabajar para y por el deporte”, aseveró la máxima figura del atletismo nacional en entrevista con Notimex.

El presupuesto está dado

La sonorense menciona que, como en muchos otros ámbitos, con la llegada del nuevo gobierno las cosas han cambiado, y la Conade no ha sido la excepción, y da como ejemplo lo que es la llegada del presupuesto a ejercer en este año.

“El presupuesto ahí está, sólo que lo hemos ido recibiendo poco a poco, no de la forma en que se hacía en anteriores administraciones”, afirmó Guevara Espinoza.

“Antes te llegaba todo el presupuesto en una sola exhibición y entonces ya tenías la libertad para ejecutarlo como fuera y a criterio. Hoy hemos estado recibiendo y ejecutando ese presupuesto mes a mes con las federaciones y de acuerdo a los planes que han venido entregando”.

Al ser cuestionada si el presupuesto destinado a la Conade es suficiente, Guevara Espinoza afirmó que nunca va a ser suficiente el dinero que les den, pues las necesidades son otras y más específicas.

“Lamentablemente en un pasado no muy lejano, se tuvo la oportunidad de tener el presupuesto más elevado en la historia del deporte, alrededor de siete mil MDP, que lamentablemente no los vimos reflejados en grandes resultados.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador trae otra dinámica, lo hablamos; él es un entusiasta del deporte, le gusta mucho el deporte y me dijo: ‘Arranca con este presupuesto y en el camino vamos viendo si hay necesidad de meterle más dinero al deporte’; él está muy consciente de que tenemos muchas cosas por mejorar, pese al poco presupuesto, pero también es cauteloso de ir paso a paso y llevarlo dentro del plan y no desbocarnos”, afirmó la dirigente.

Guevara Espinoza mencionó que la cautela se debe a que se recibió la dependencia con muchas deficiencias.

“Recibimos esto (Conade) un poco en ruinas, además de que se hizo mucha infraestructura sin lógica y sin ningún sentido de crecimiento, podría decir que lo que hicieron fue gastar por gastar, entonces hay que recoger toda esa dispersión y meterla a un plan y entonces empezar a hacerlo efectivo y hacer que el deporte crezca verdaderamente sin el afán de que el gasto sea por gusto”.

Al ser cuestionada acerca de si la nueva manera de hacer llegar el dinero haya afectado algunas federaciones o realización de eventos, la máxima dirigente del deporte nacional dijo que esto no ha sido así.

“No, no ha afectado, lo que pasa es que la forma en que se hacía esto era muy diferente a como queremos hacerla ahora. Antes los estados pedían eventos y todo se lo querían cargar a la Conade y ya no va a ser así, pensamos que el gasto debe de ser compartido por las federaciones nacionales, que la federación internacional también aporte. ”Mientras que el estado acompañará con una parte, en ocasiones económica o con infraestructura, gastos de hotelería o logística, equiparables con lo aportado por los diferentes actores.

“Fue una indicación del presidente desde que llegamos que no tomáramos eventos onerosos, porque hubo muchos casos que más que traerle beneficios a México le trajeron perjuicios. El presidente fue muy insistente en que los eventos que realicemos deben de estar mejor planeados y no absorber todo el gasto".

Apuesta por una mejor comunicación

Ahora que es ella quien maneja el dinero para la preparación de los deportistas, “La Saeta de Sonora”, afirma que mantendrá una comunicación cercana con los atletas para conocer de sus necesidades y proveerlos de todo lo que necesiten.

“Siempre fui crítica e insistente como deportista, no es porque hoy yo esté aquí, sino que creo que es una máxima en la vida que si tienes buena comunicación las cosas pueden cambiar, por eso creo que si hay comunicación y diálogo lograremos los cambios que nos hemos propuesto”, afirma Guevara Espinoza.

Para la medallista olímpica, la política de puertas cerradas no ayuda nunca, y menos cuando se cuenta con los recursos y los vehículos para hacerlo, mencionó que cuando no hay recursos es mejor decir que no hay y por qué no hay.

“Yo vengo aquí a dirigir y a ejecutar lo que se tiene que hacer, esa es mi labor y misión, lo único que hago ahora es vaciar mi experiencia en beneficio del deporte”, finalizó la dirigente de la Conade.