Federer se retira del Masters de Roma por lesión

El suizo Roger Federer, número 3 del ránking ATP, se retiró este viernes del Masters 1000 de Roma a causa de una lesión en la pierna derecha, lo que le da el pase a las semifinales al griego Stefanos Tsitsipas, su rival este viernes.

"Lamentablemente, rey Roger tuvo que retirarse del torneo a causa de una lesión en su pierna derecha. Le deseamos una recuperación rápida. Gracias por las increíbles emociones", reza el comunicado de los organizadores del torneo romano.

Federer, campeón este año en Dubai y Miami, había regresado este año a competir en Roma tras dos años de ausencia, pero anunció su retirada tras pasar dos rondas, todas este jueves, contra el portugués Joao Sousa y el croata Borna Coric.

🇨🇭 @rogerfederer is scheduled to compete next at Roland Garros.#ibi19 — ATP Tour (@ATP_Tour) May 17, 2019

El de Basilea, de 37 años, lamentó el jueves el hecho de que las líneas de la pista Grand Stand, en la que jugó contra Coric, estuvieran mojadas e informó de que había rozado la lesión a causa de una caída.

"No entiendo cómo puedan aceptarlo los jugadores. Mojan la pista y líneas mojadas significa que puedes resbalarte. Cuando me resbalé, me hice daño en un pie y me dolió durante dos juegos. También mi pierna me dolía un poco. No sé. Es algo que no entiendo", afirmó Federer al acabar el partido, en la rueda de prensa ofrecida en el Foro Itálico.

La retirada del suizo supone el pase a semifinales de Tsitsipas, finalista en Madrid, que se verá las caras con el ganador del duelo español entre Rafa Nadal y Fernando Verdasco.

