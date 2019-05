'Nos quitaron un penalti y faltó contundencia': Miguel Herrera

El técnico del América, Miguel Herrera, dejó en claro que tienen los argumentos suficientes para remontar la eliminatoria y llegar a la final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, aunque para lograrlo necesitan contundencia tras la derrota 1-0 con León.

“Jugamos muy bien, tuvimos muchas llegadas de gol, pero no las metimos, fácil no va a ser (el domingo), claro que tenemos argumentos para darle la vuelta, jugamos muy bien, desafortunadamente esto se gana con goles y en el primer descuido que tuvimos la metieron”, dijo.

En rueda de prensa al término del encuentro, el “Piojo” destacó el accionar de sus pupilos en La Corregidora, pero reiteró que la falta de contundencia fue la que impidió que sacaran un resultado positivo en el choque de ida de las semifinales.

“Sólo nos faltó meter goles, la tuvimos y no la metimos, si queremos darle la vuelta hay que meter dos, ir a buscar el resultado. Nos anulan un gol, nos quitan un penal, tuvimos varias jugadas frente al arco y no la metemos, así es el futbol, hay que meterla, poner a un equipo que siga haciendo lo de hoy, pero que sea contundente”.

Consciente de que es una serie a 180 minutos y de que faltan 90, manifestó que la presencia de Edson Álvarez sólo será si su recuperación de una molestia física está al cien por ciento, pues no lo arriesgará por un resultado, “si me dicen que está al cien y no siente molestia claro que estará, vamos a esperarlo”.

Finalmente, de jugar como locales en La Corregidora por la contingencia ambiental en la Ciudad de México, comentó que la sede alterna ante la imposibilidad de jugar en el estadio Azteca fue muy buena y no es pretexto al resultado, pues “jugamos bien y no metimos goles”.

