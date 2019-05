OFICIAL: Cecilia Santiago ficha con el PSV Eindhoven

View this post on Instagram

Cecilia Santiago es nueva jugadora del PSV Eindhoven. La portera mexicana dejará al América femenil para una aventura más en el balompié de Europa. ¡ENHORABUENA!🇲🇽👏 [📸MEXSPORT] • • #CeciSantiago #CeciliaSantiago #PSV #PSVEindhoven #Futbol #Deportes #Publisport