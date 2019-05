VIDEO: Captan a Jon Rahm orinando en pleno PGA Championship

El golfista español, Tom Rahm, protagonizó un peculiar momento durante el PGA Championship que se disputa esta semana en Estados Unidos debido a que fue captado accidentalmente mientras orinaba.

El momento fue captado por las cámaras de televisión, las cuales estaban centradas en el golpe de Dustin Johnson, sin embargo, al fondo de la imagen se coló el español, quien aprovechó el lapso entre hoyos para dirigirse a un árbol entre la maleza para vaciar su vejiga.

"Cuando empiezas a fallar golpes hay que aguantar. Una vez que he llegado al hoyo quince me he liberado y he empezado a jugar bien”, comentó Rahm, quien tuvo un mejor desempeño en su participación tras vaciar su vejiga.

