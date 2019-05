¡Adiós al Eterno Capitán! Darío Verón anuncia su retiro del futbol

Darío Verón escribió su nombre con letras mayúsculas en la historia de los Pumas de la UNAM, club en donde se convirtió en un ídolo dentro y fuera de la cancha durante los 14 años que estuvo con el cuadro capitalino, obteniendo cuatro títulos de Liga y un Campeón de Campeones.

Sin embargo, lejos de su amado club, anunció oficialmente su retiro de las canchas, agradeciendo a cada equipo que apostó por él a lo largo de su exitosa carrera futbolística.

"Llegó el día de cerrar un ciclo de lo más lindo que me ha dado tanto, que es el futbol. Solo me queda agradecer, gracias a Dios por bendecirme con este don, gracias a mi familia, a mis padres, hermanos y seres queridos que estuvieron siempre conmigo. Gracias a mis amigos, compañeros, entrenadores y directivos, es una larga lista que no quisiera olvidarme de nadie", escribió el defensa paraguayo mediante su cuenta de Instagram, junto a un collage donde mostró grandes momentos que vivió en el mundo del balompié.

Darío Verón debutó como futbolista profesional con el club paraguayo 12 de Octubre el 25 de julio de 1999. En 2002 fichó con el Guaraní, pero en 2003 emigró al futbol de Chile con el Cobreloa, para que un año después llegara a Pumas, conjunto con el que permaneció hasta 2017, de ahí llegó con el Olimpia, convirtiéndose en tricampeón de Paraguay.

