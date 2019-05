Ex estrella de NBA revela haber usado pene falso para control antidoping

¡Vaya historia la que nos ha dejado Lamar Odom! Y es que la ex estrella de la NBA reveló en su autobiografía 'Darkness to light', haber usado un pene falso para aprobar el control antidopaje rumbo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde consiguió la medalla de bronce junto a la Selección de Estados Unidos.

Quien fue el Mejor Sexto Hombre de la NBA en 2010, confesó haber consumido marihuana día a día durante ese verano, aún sabiendo que la cita para el control antidopaje estaba cerca, por lo que tuvo que ingeniárselas para aprobarlos, y no quedar fuera de los Juegos Olímpicos.

"Pedimos un pene negro, robusto y gigante. Me bajé la cremallera de los pantalones y con cuidado saqué el pene falso por la bragueta. Para conseguir que la orina saliera tenía que apretar el cuerpo del pene repetidamente", mencionó el también dos veces ganador del anillo con los Lakers.

Odom entregó el frasco de orina a su entrenador, quien lo transfirió al controlador, y de este modo el basquetbolista estadounidense pasó sin ningún problema el control realizado previo a viajar a la cita olímpica, aunque sí llegó a pensar que su plan no funcionaría. "El oficial de la NBA que me hizo el test midió la temperatura de la orina para ver que era mía".

Pero la polémica no concluyó ahí, sino que en el mismo texto, el ex deportista confesó ser un adicto al sexo, razón por la que se habría acostado con más de dos mil mujeres. "Hay demasiadas strippers a lo largo de mi vida como para encontrarlas. No era gran cosa, pero pagaba por ello".



















