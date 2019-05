Rafa Nadal conquista el Masters de Roma tras vencer a Djokovic

El español Rafael Nadal se coronó este domingo por novena vez en el torneo de Roma y conquistó su 34 título Masters 1.000, al triunfar por 6-0, 4-6 y 6-1 en una épica final contra el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo.

En el capítulo número 54 de la rivalidad más larga de la historia del tenis, Nadal, número 2 del ránking ATP, se impuso tras una batalla de dos horas y 25 minutos a Djokovic, que le había negado este año la victoria en la final del Abierto de Australia.

El mallorquín revalidó el título conquistado el año pasado en el Foro Itálico, cuando doblegó al alemán Alexander Zverev en la final, y ganó su primer torneo de esta temporada, cuando falta una semana para que se lance de nuevo al asalto al trono de Roland Garros.

La pista central albergó un duelo entre dos leyendas del tenis. La final número 118 de la carrera de Nadal y la 108 de la carrera de Djokovic, que antes de este domingo había ganado dos de dos en la tierra batida romana contra el balear.

The 👑 of clay is back in business…

That's 34 #ATPMasters1000 🏆 for Rafa Nadal 👏

