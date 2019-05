Silvana Flores fue nombrada la mejor jugadora de la Sud Ladies Cup

La Selección mexicana femenil sub 20 terminó ayer su primera participación en la Sud Ladies Cup con una escandalosa goleada por 0-10 ante su similar de Gabón, victoria que les sirvió para cerrar en el cuarto puesto del certamen celebrado en Francia. Además, en el plano individual, Silvana Flores, fue distinguida como la mejor jugadora de la competencia.

Las pupilas de Mónica Vergara demostraron un buen nivel futbolístico durante su participación pese a los resultados y prueba de ello es que la defensora, Reyna Reyes, quien juega para el Dallas de la MLS y Silvana Flores fueron incluidas en el once ideal de la Sud Ladies Cup.

Silvana Flores, se desempeña como mediocampista y desde julio de 2018 juega para el Arsenal de Inglaterra, donde también militan sus hermanos Marcelo y Tatiana en categorías inferiores.

