‘Silver King estaba sano’, responden Dr. Wagner Jr e hijo tras rumores

Familiares del recién fallecido Silver King aseguraron que el luchador mexicano no tenía problemas graves de salud y “estaba limpio”, tras rumores insinuando que tal vez padecía alguna enfermedad que le provocó el infarto al miocardio en plena función en Londres, Inglaterra.

“A todos los aficionados, creo que hay muchas controversias. Mi hermano es y seguirá siendo un gran hombre, un gran gladiador. Hay rumores de que padecía algo y no es cierto, es un gran deportista y se va así. No había vicios, no había drogas, no había nada de eso”, declaró Dr. Wagner Jr.

En conferencia de prensa realizada en una funeraria de Torreón, Coahuila, donde es velado el cuerpo del luchador fallecido, el hijo de Silver King también manifestó su molestia por los rumores.

"Me molestó mucho porque yo estaba con todos los trámites y no podía liberar a papá hasta no tener el dictamen forense. Él (Juventud Guerrera) no era esposa, no era familiar, no era doctor como para decir 'padecía de algo y tenía algo’”, dijo el vástago del luchador.

“Tengo todos los dictámenes de Londres, todos los informes y reportes donde le sacan muestras para ver cuál es la causa de muerte, absolutamente nada, papá estaba cien por ciento limpio, fue un infarto fulminante”, completó.

Ok con todo respeto,voy a aclarar este punto..el me dijo estoy bien,x eso segui, NUNCA paso por nuestras cabezas , tiene un infarto ❤😔🙏 https://t.co/cPuLFFLyMw — ¨ THE JUICE ¨ (@JUVENTUDGUERRE2) May 16, 2019

El hijo de Silver King también manifestó que su padre no recibió inmediatamente la atención médica correcta tras sufrir el infarto y permanecer en la lona durante varios minutos.

“Yo creo que si le hubieran dado las atenciones como dicen muchos medios, mi papá estaría ahorita pero ya no hubiera sido feliz, ni bendecido por Dios, porque había tenido que usar un marcapasos, habría que haber estado medicado, ya no hubiera podido luchar, no hubiera quedado en el centro del ring como él deseaba”, declaró.

