Celebra Tuca Ferretti disputar nueva final

El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, aceptó que su equipo no ha desplegado su mejor futbol en la fase de Liguilla; sin embargo, resaltó que para él es importante disputar la final.

“No ha sido desplegado todavía el potencial que tiene el equipo, hay que ser honestos, pero aún no desplegando ese futbol llegamos a la final, entonces tengo una gran esperanza de que en estos dos partidos juguemos al nivel que pretendemos”, afirmó el Tuca en rueda de prensa que ofreció en Zuazua.

Ferretti mencionó que cada partido ha sido distinto, destacando que lo importante de estas dos series fue avanzar a la final del Clausura 2019.

“Cada partido es distinto: Pachuca y Monterrey, no esperábamos menos, nadie hubiera pensado que fuera fácil, pero no se nos indigestaron y aún así logramos el pase; no jugamos el futbol que pretendemos, pero con eso los superamos, sea por la tabla, por lo que sea; la cosas es que estamos en la final”, mencionó Ferretti.

El Tuca se mostró de buen humor en la rueda de prensa que ofreció en Zuazua tras el entrenamiento de los felinos este lunes y no ocultó su felicidad por llegar de nueva cuenta a una final.

“El hecho de disputar una final más es motivo de estar contento, pero todavía no satisfechos, todavía nos falta y sabemos de las cosas que tenemos que mejorar, pero vamos a hacer algo para llegar a este partido lo mejor posible”, mencionó el timonel.

Carlos Salcedo y André-Pierre Gignac entrenan por separado

Los jugadores de Tigres André-Pierre Gignac y Carlos Salcedo trabajaron por separado este lunes en La Cueva de Zuazua, aunque no están en duda para la ida de la final del próximo jueves en el Estadio Universitario.

Los felinos hicieron trabajo diferenciado por golpes en las rodillas que sufrieron en la vuelta de la semifinal ante Rayados el sábado pasado.

Quien sí se mantiene en duda para la final es Jesús Dueñas tras el choque de cabezas que tuvo con Dorlan Pabón en la ida de la semifinal ante Rayados. Además se perdió la vuelta en el Volcán.