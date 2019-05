Charlyn, Alexa y Bibi, entre las 100 mujeres más poderosas de México

La futbolista Charlyn Corral y las gimnastas Alexa Moreno y Bibi Wetzel figuran en la lista de la revista Forbes de las 100 mujeres más poderosas de México en 2019.

Charlyn Corral ha destacado en los últimos dos años con el Levante de España. En la reciente temporada culminó como subcampeona de goleo, mientras que en la anterior fue campeona.

Alexa Moreno es una gimnasta olímpica que se convirtió en la primera mexicana en conseguir medalla en un Mundial de la especialidad.

Bibi Wetzel ganó en el All Around dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia para Atletas de Alto Rendimiento con Síndrome de Down, en Alemania.

La pequeña veracruzana de 12 años de edad participó también en los Juegos de la Trisomía, donde ganó cinco medallas, y en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down.

En el listado también aparece la nadadora Liliana Ibáñez, quien ganó nueve medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Además figuran en la lista Mónica Vergara (entrenadora del Tri femenil Sub 17), Mariana Barbie Juárez (boxeadora), María Fassi (golfista), Marisela Peña (presidenta de la Triple A) y Katty Martínez (futbolista).

