Fallece Niki Lauda, leyenda de la Fórmula 1

La leyenda de la Fórmula 1, Niki Lauda, falleció a los 70 años, reportó Austrian Press Agency.

De acuerdo con información de ESPN, la agencia recibió una carta de confirmación de la propia familia de Lauda. “Con profunda tristeza, anunciamos que nuestro querido Niki ha fallecido en paz con su familia el lunes, mayo 21, de 2019. Sus logros únicos como atleta y emprendedor estarán siempre presentes e inolvidables, su infatigable deseo de acción, su fortaleza, y su coraje son un modelo para todos nosotros, fue un amoroso y preocupado esposo, padre y abuelo fuera de su vida pública, y lo extrañaremos”.

Lauda ganó tres veces el campeonato de la Fórmula 1, con Ferrari en 1975 y 1977, y con McLaren en 1984. Compitió en 171 grandes premios, ganó 25, obtuvo 54 podios y 24 poles position.

En 1976 sufrió un grave accidente mientras competía en el Gran Premio de Alemania y se quemó gran parte del cuerpo, incluyendo el rostro. En 1997 recibió un trasplante de riñón y otro en 2005. Además, el año pasado también recibió un trasplante de pulmón y el pasado mes de enero tuvo que volver a ser internado a causa de una gripe que contrajo durante las navidades anteriores en Ibiza (España), donde el ex piloto tenía su segunda residencia.

The FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO family is absolutely devastated after the news of Niki Lauda’s passing.

Not only was Niki a #F1 legend, but a true friend of the #F1ESTA.

He will be truly missed.

Our condolences to his loved ones #RIPNikiLauda pic.twitter.com/ykm3Cakxai

— Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) May 21, 2019