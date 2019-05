‘Si tengo que jugar al golf, juego’, advierte Bale al Madrid

El futbolista galés Gareth Bale no piensa dar su brazo a torcer dado que todo indica que no entra en los planes del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, para la próxima temporada y ha exigido que le paguen hasta el último centavo si es que desean que salga del club.

El delantero de 29 años de edad tiene aún contrato por tres años con el conjunto blanco, por lo que de acuerdo con Radioestadio, replicado por Sport, exige que le paguen 17 millones de euros por temporada para que se vaya o de lo contrario no le importa no participar con el equipo y dedicarse al golf, su otro deporte favorito.

"Tengo tres años de contrato. Si quieren que me vaya, que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no, aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego”, habría dicho Bale a sus compañeros en el vestuario después de la derrota ante Betis en el último partido de la temporada, según Radioestadio.

🧨Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid "Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C — Radioestadio (@Radioestadio) May 19, 2019

Bale no jugó un sólo minuto en los últimos tres partidos de liga y para el partido ante Betis ni siquiera fue convocado. El galés no es del agrado de Zidane y tampoco de gran parte de la afición, la cual lo abucheó en varios partidos a lo largo de la temporada. Su futuro podría estar en su anterior club, el Tottenham.

“Sinceramente no sé lo que va a pasar con Bale. He contado con otros jugadores últimamente y está claro para mí. Cuando las cosas no me gustan y algo no me cuadra, tengo que hacer las cosas como las veo”, dijo Zidane después del partido ante Betis.

