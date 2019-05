Cerebro de Ashley Massaro sería donado a la ciencia médica

La ex luchadora de la WWE, Ashley Massaro, falleció el pasado 16 de mayo y este martes se dio a conocer que su cerebro sería donado a la ciencia para la investigación sobre la encefalopatía traumática crónica (CTE por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información de The New York Post, Konstantine Kyros, abogado de Massaro, reveló que ese era el deseo de la ex gladiadora y modelo. Y aun que la familia de Ashley no esté de acuerdo, respetarían sus deseos.

No se ha determinado la causa de la muerte de Massaro, de 39 años, pero TMZ reportó que se habría suicidado debido a la depresión que padecía.

Durante su carrera como luchadora sufrió conmociones cerebrales y en 2016 se unió a una demanda colectiva en contra de la WWE porque la empresa no la apoyó cuando la necesitaba.

"Al día de hoy sufro de depresión, por lo que tomo medicamentos, tengo migrañas y severa pérdida de memoria a corto plazo”, declaró en aquel entonces.