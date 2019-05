Golden State es el primer finalista de la NBA

Con suficiente descanso y vasta experiencia, los Warriors esperarán a su adversario en una nueva final de la NBA. Por quinto año consecutivo, Golden State avanzó a la serie por el título de la liga, al imponerse el lunes 119-117 sobre los Trail Blazers de Portland en tiempo extra.

Draymond Green contabilizó 18 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, además de aportar un triple clave en la prórroga, lo que selló la barrida de Golden State sobre los Blazers en la final de la Conferencia del Oeste.

“Simplemente entendimos lo que podemos hacer en ambos lados de la cancha”, dijo Green. “Nunca dejamos de pelear, ésa es nuestra mentalidad”.

Stephen Curry añadió 37 tantos, 12 balones atrapados ante los tableros y 11 asistencias. Curry y Green son los primeros compañeros que logran triples dobles en el mismo partido de playoffs.

