Julio César Chávez Jr. cayó en las drogas tras pelea con 'Canelo'

Luego de ser derrotado por Saúl Canelo Álvarez en 2017, el mundo de Julio César Chávez Jr. se oscureció, pues además de no subir más al cuadrilátero de manera profesional, se refugió en las drogas, hecho del cual hoy se muestra arrepentido.

"Era algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo: '¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, empastillado en las redes sociales? Lo leo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas", reveló el pugilista mexicano a ESPN.

Por fortuna, el Hijo de la Leyenda, logró salir de ese bache, gracias a la ayuda de su padre, quien no lo dejó en ese duro proceso. "He ido a la clínica. Mi papá me ha ayudado mucho, porque se asustó".

Por ahora, Julio César Chávez Jr. se concentra en su carrera, y aunque no hay nada oficial, es probable que reaparezca en el ring este mismo año, ya que se rumora de que aparecería en cartelera del próximo 20 de julio en la pelea estelar de Manny Pacquiao y Keith Thurman.

