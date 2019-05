Es Tuca Ferretti el rey de las finales

Tigres es un de los equipos que más finales ha jugado en la última década, sin embargo, el autor de estos logros es Ricardo Ferretti, quien a su llegada al equipo felino los sacó de la pelea del descenso para buscar títulos.

Ferretti llegó a los Tigres en el 2010 y sólo tenía seis finales en su haber con Chivas, Toluca y Pumas, dos con cada equipo. Sin embargo, con los felinos es con quien más logros ha tenido al disputar 17 finales en torneos nacionales, internacionales y disputas por trofeos en un sólo partido.

Este próximo domingo jugará su final número 24 desde que inició su trayectoria como entrenador en la temporada 91-92 con los Pumas, de las cuales ha ganado 13 y perdido 10.

La historia de Tuca en las finales inició en el Verano 97 cuando dirigía a Chivas. En aquella ocasión venció a Toros Neza para ganar su primer campeonato como entrenador. Aunque pronto volvió con Chivas a una final, esta la perdió contra Necaxa en el torneo Invierno 98.

El primer título internacional lo ganó con Toluca al dirigir la final de la Copa de Campeones de Concacaf del 2003 venciendo a Morelia. Con Toluca volvió a levantar un título en el 2003 al doblegar a Rayados en el Campeón de Campeones de ese año.

Regresó a los escaparates de la Liga MX al llegar a dos finales con Pumas. Perdió el Apertura 2007, pero se sacó la espina al bordarle una estrella más al escudo unamita en el Clausura 2009.

Sin embargo, el equipo con que más reconocimientos ha logrado es Tigres al ganar nueve de los 17 finales que ha disputado, ha perdido ocho.

El escudo de Tigres e comenzó a llenar de estrellas en el torneo Apertura 2011 cuando venció a Santos y puso fin a una sequía de 29 años sin campeonatos.

Aunque en su primer intento de campeonar con los felinos fracasó al dejar ir la copa en torneo Invierno 2001 ante Pachuca.

Tras romper la malaria de los felinos, Tuca ha logrado tres títulos de Liga más para los auriazules en los torneos Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017. Además levantó la Copa MX en el Clausura 2014 ante Oaxaca.

En su haber tienen tres trofeos de Campeón de Campeones consecutivos en 2016, 2017 y 2018, ante Pachuca, Chivas y Santos, respectivamente. Con Tuca Ferretti, los felinos sólo tienen un reconocimiento internacional al ganar el Campeones Cup a Toronto en un partido organizado entre la Liga MX y la MLS.

En torneos internacionales Tigres se ha quedado en camino al caer en la Liga de Campeones tres veces (2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019). Además cayeron en la final de la Copa Libertadores ante el River Plate en 2015.

Finales de Tuca

• Chivas, Verano 97 (C)

• Chivas, Invierno 98 (S)

• Tigres, Invierno 2001 (S)

• Toluca, Copa Campeones Concacaf 2003 (C)

• Toluca, Campeón de Campeones 2003 (C)

• Pumas, Apertura 2007 (S)

• Pumas, Clausura 2009 (C)

• Tigres, Apertura 2011 (C)

• Tigres, Copa MX Clausura 2014 (C)

• Tigres, Súper Copa MX 2014 (S)

• Tigres, Apertura 2014 (S)

• Tigres, Libertadores 2015 (S)

• Tigres, Apertura 2015 (C)

• Tigres, Liga de Campeones Concacaf 2015-2016 (S)

• Tigres, Campeón de Campeones 2015-2016 (C)

• Tigres, Apertura 2016 (C)

• Tigres, Liga de Campeones de Concacaf 2016-2017 (S)

• Tigres, Campeón de Campeones 2016-2017 (C)

• Tigres, Clausura 2017 (S)

• Tigres, Apertura 2017 (C)

• Tigres, Campeón de Campeones 2017-2018 (C)

• Tigres, Campeones Cup 2018 (C)

• Tigres, Liga de Campeones de Concacaf 2018-2019 (S)

• Tigres, Clausura 2019 (por disputar)

*C= Campeón. S= Subcampeón