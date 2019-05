Obama muestra su talento para el beisbol y el futbol americano

Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, es un fan declarado del basquetbol pero también tiene talento para el beisbol y futbol americanos.

Obama acudió con los jóvenes de la Nats Youth Academy, en Washington DC, y se dio tiempo de convivir y jugar con ellos.

El ex presidente primero fungió como mariscal de campo y lanzó un pase de anotación. Después en la práctica de beisbol bateó un doble.

Yesterday, President @BarackObama visited #NatsAcademy to play games with our students & shop the farmer's market.

The Academy uses baseball & after-school enrichment to foster character development, academic achievement, and improved health among underserved youth in D.C. pic.twitter.com/vGPanAiYFW

— Nats Youth Academy (@NatsAcademy) May 23, 2019