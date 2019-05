Revelan audio de Emiliano Sala donde admite no querer ir al Cardiff

A cuatro meses de la muerte del argentino Emiliano Sala, el diario L'Equipe reveló un audio de WhatsApp surgido el 6 de enero, es decir, 15 días antes del accidente aéreo que sufrió el futbolista, en donde cuenta a sus familiares que él no quiere fichar para el Cardiff City.

"Ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí", son algunas de las palabras que expresó Sala, mostrando su enojo a través de dicho audio.

"Él (presidente del Nantes) quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado una súper negociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que el dinero. Pero nadie me mira a mí, a mi interior, a lo que tengo que someterme. Es muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se pone en mi lugar", mencionó Emi.

Es evidente que el futbolista argentino no quería irse del Nantes, pues a su parecer, era un retroceso en su carrera, por la cual se esforzó durante años; sin embargo, mencionó que no tenía miedo alguno. "Tratan por todos los medios de que me vaya. Yo no tengo miedo de allá. Yo he luchado durante toda mi carrera. Irme a luchar ahí no me da miedo alguno, al contrario".

Le 6 janvier, deux semaines avant sa disparition, Emiliano Sala s'adresse à un de ses proches via WhatsApp. L'attaquant argentin n'a pas encore signé à Cardiff. Il nous a autorisé à utiliser ce document inédit et troublant. #lequipeENQUETE pic.twitter.com/YqDnXQGvfw — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 22, 2019

