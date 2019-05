'Chiquimarco' arremete contra Faitelson tras revelar amaño de partido

El reconocido periodista deportivo, David Faitelson, reveló recientemente un supuesto arreglo que realizó TV Azteca en un partido entre Veracruz vs. Morelia años atrás, cuando el ya fallecido Moisés Saba era parte de la directiva de la televisora del Ajusco.

Ante las polémicas declaraciones del analista de ESPN, Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como Chiquimarco, mostró mediante sus redes sociales el descontento sobre el tema.

"Vaya lío de David Faitelson acusar a un hombre que ya no vive, pero está lastimando al apellido de una familia y quizá tanto TvAzteca y la familia afectada inicien un serie de demandas . En Estados Unidos estás conductas sin pruebas son millonarias las indemnizaciones", escribió el ex árbitro mexicano.

En Estados Unidos 🇺🇸 estás conductas sin pruebas son millonarias las indemnizaciones. https://t.co/bnh6pUJu5o — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) May 24, 2019

Hasta el momento, el tema no ha trascendido, David Faitelson no habló más de ello y las partes involucradas no se han pronunciado al respecto.

