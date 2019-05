Virus se declara nervioso por jugarse la carrera ante Metálico

Jugarse la carrera de 33 años en una lucha a una caída tiene nervioso y sin arrepentirse a Virus, quien confía en sus capacidades en el ring y se declaró listo para medirse a Metálico en la función “Juicio final” en la Arena México.

“Estoy nervioso, pensativo, pero preparado también para este 31 de mayo, día del ‘Juicio final’, son 33 años de vida en la lucha libre, pero está escrito, firmado y no hay vuelta atrás”, dijo el “Pequeño maestro”.

A menos de una semana de la función en la que se jugarán las carreras, reiteró que se encuentra nervioso, “no es algo fácil, sencillo, a pesar de que falta una semana, me está pesando, confío en mi capacidad, recursos y saldré adelante”.

Aunque existe la posibilidad de perder y de que la víspera pudiera haber tenido una de sus últimas luchas como profesional, aseveró que no quiere pensar en eso, “aún estoy activo, preparado y yo no voy a perder”.

En su casa le dijeron que estaba “loco” por apostar algo tan preciado como su carrera deportiva, y aunque en un principio le sorprendió que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) aceptara la contienda de apuestas, ahora les toca a ellos responder en el ring.

“Arrepentido no estoy, arriba del ring siempre pasan cosas que nunca sabes que van a pasar y en ese momento pensé eso y lo dije (apostar la carrera), no me arrepiento, lo dije y lo que hablas hay que sostenerlo”, añadió.

De su rival, reconoció que es talentoso y supo reponerse a la pérdida de su máscara, a quien conoce a la perfección, pues fue su alumno, lo que espera aprovechar.

“Como ya lo he dicho es un buen rival, una persona que ha sabido superarse y salido adelante pese a perder su máscara, salió adelante con su personaje parecido a Pedro Infante, la gente lo ha cobijado mucho, fue mi alumno, estuvo mucho tiempo conmigo, lo conozco y sé de sus capacidades”, acotó.

