Hamilton se corona en el GP de Mónaco; Checo terminó decimotercero

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno al ganar este domingo desde la 'pole' el Gran Premio de Mónaco.

Por tercera vez en su carrera, tras sus anteriores triunfos en 2008 y 2016, Lewis Hamilton salió campeón del Principado.

Este domingo batió al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercero, respectivamente, tras la penalización de 5 segundos que relegó al holandés Max Verstappen (Red Bull) a la cuarta plaza.

Lewis Hamilton will remember race win No. 77 for a very long time #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/Hd9IFx0b8N

— Formula 1 (@F1) May 26, 2019