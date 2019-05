'Nos escondemos demasiado en pretextos': José Juan Macías

Tras el lamentable resultado que México consiguió en el Mundial Sub 20 donde cayó por 3-0 ante su similar de Japón, el delantero José Juan Macías, dio la cara y ante los medios aseguró que el futbolista nacional debe evitar los pretextos y cambiar de mentalidad para obtener mejores resultados en la cancha.

“Creo que nos escondemos demasiado en pretextos. Que si hay demasiados extranjeros no podemos sobresalir. Si seguimos escondiéndonos con eso nunca vamos a trascender. Hay que cambiar esa mentalidad. Creo que me he dejado de pretextos y por algo me ha ido bien en León. Si uno quiere jugar hay que ganárselo, no esperar a que nos den la oportunidad” aseveró.

También contrarió a su compañero Gilberto Sepúlveda, quien, al termino del encuentro, manifestó que “tiene que quedarnos como aprendizaje y darnos cuenta que un Mundial se tiene que jugar con más hambre”.

“De mi parte no creo que falte hambre, creo que es lo que más tengo. A lo mejor lo dijo en general. Hay que seguir trabajando y hay que cambiar la mentalidad que esto consta de un equipo”, dijo el delantero del León.

Macías, fue muy crítico en sus declaraciones y manifestó que lo único que queda es buscar la clasificación como tercer lugar de grupo: “No podemos llorar lo que no hicimos en la cancha. Sabemos lo que nos hizo falta. Creo que hay esperanzas. Califican los mejores tercer lugar y mientras haya esperanzas, lo último que se muere son las ganas”.

Para finalizar, envío un mensaje a sus compañeros de La Fiera quienes esta tarde disputarán el título de la Liga MX ante Tigres. “Estoy seguro que vamos a dar la vuelta en la final porque nos la merecemos y mucho éxito a mis compañeros. A lo mejor la veo, me despierto a las 5 de la mañana y veo el segundo tiempo, todavía no lo decido”, comentó.

