Filtran video de jugador de hockey con líneas de cocaína y mujeres en la cama

Evgeny Kuznetsov, jugador de hockey sobre hielo de los Washington Capitals se encuentra envuelto en la polémica, luego de la filtración de un video donde aparece con unas líneas de cocaína y varias mujeres en la cama de una habitación.

Ante el polémico video los Capitals mencionaron que se encuentran al tanto de la situación, aunque no tienen claro de dónde salió ni cuando se grabó.

#Capitals Evgeny Kuznetsov seen in video next to white powder on table…

Trying to be fair but yeah that’s cocaine pic.twitter.com/3p8FRpV5sz

— Brendan :blue check mark: (@BrendanFretwell) May 27, 2019