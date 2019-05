Nuevo problema para el “Tata”: Salcedo está en duda

Viajará para ser evaluado por el cuerpo médico de la Selección Mexicana, pero su presencia en la Copa Oro de la Concacaf está en duda. Carlos Salcedo, flamante campeón con Tigres, terminó la final del Clausura 2019 con un golpe en la rodilla que lo podría dejar fuera de la convocatoria del técnico Gerardo “Tata” Martino para el torneo regional.

“Es un hecho que tengo un golpe, una molestia en la rodilla y al final tendré que ser valorado cuando llegue a Selección para hacer exámenes médicos. Ya hablé con el cuerpo técnico del 'Tata' (Gerardo Martino) y quedamos en un acuerdo. Si alcanzo a cumplir ese acuerdo, estaré y si no, tendré que ser honesto, por el bien mío y de la Selección para no tapar un lugar y dejarle ese puesto a alguien que esté al 100 por ciento”, reveló Salcedo este martes.

Por otra parte, el futbolista defendió a aquellos que últimamente se han negado a ser convocados por el cuadro Tricolor. “Es respetable, cada quien hace de su carrera lo que cree conveniente. Al final creo que más allá de hacer énfasis y hablar tanto de si vienen o no, si no vienen ya es una realidad que no van estar, mejor nos debemos enfocar más en lo que está. Siempre hemos sabido eso, que el que está lo hará al 100 por ciento y el que no quiera estar se va respetar. Así como se respeta eso, se han respetado otras cosas más, ese punto no lo hemos perdido. Seguimos con ese enfoque de los que nos toque estar, hacerlo al 101 por ciento para el técnico”, sentenció.

Por último, Carlos Salcedo también señaló problemas que ve a nivel de Selecciones menores, como la salida de Dennis Te Kloese y la poca atención que se presta en México al aspecto físico, algo que hoy en día resulta fundamental en el futbol, pues incluso hay partidos que se definen en ese departamento.

“En lo personal, creo que es un tema muy complejo. Me toca a mí estar con Dennis Te Kloese que la verdad las razones por las que se va no las sé, pero creo que ese tipo de gente le viene bien a Selección por lo que aporta. Tuvo la visión de detectar muchos jugadores, fue quien me invitó a Selecciones menores. Después, también pasa por un tema físico. Todos saben en Europa que el jugador de acá es técnicamente muy bueno, el mexicano es bueno técnicamente, pero por momentos dejamos a un lado lo físico. Eso es algo que hoy en día ya es un factor a notar, creo que si le prestamos más atención a eso y lo juntamos con lo técnico, sería grandioso. Me tocó ver el partido contra Japón (de la Sub-20 en el Mundial) y por lapsos el equipo se vio superado, pero por lo físico no por una idea futbolística. Eso es una realidad y debemos enfocarnos todos en eso”, finalizó el jugador de Tigres.

