OFICIAL: Xavi Hernández comienza su carrera como director técnico

El club catarí Al Sadd anunció hoy oficialmente que Xavi Hernández, que disputó su último partido como jugador en ese equipo, en Teherán hace una semana, será su nuevo entrenador a partir de la próxima temporada.

"Oficialmente, Xavi es el entrenador del equipo a partir de la próxima temporada y comenzará sus tareas con su equipo que incluye a Sergio Oriol, Iván Torres, Óscar Hernández, José Manuel, David Barts, Antonio Lobo, Sergio García, Antonio Troulas", anunció el club catarí en su cuenta oficial de Twitter.

