VIDEO: Periodista se ‘come sus palabras’ tras campeonato de Finlandia en hockey

Filip Saxén, un columnista finlandés, se tragó el orgullo y algo más, pues literalmente su comió sus propias palabras después de que la Selección de Finlandia ganara el Campeonato Mundial de Hockey hace unos días.

Antes del torneo, a través del periódico en el que colabora, Saxén criticó duramente a la selección finlandesa, la cual no era campeona mundial desde 2011. "Antes del campeonato, había escrito que la selección de Finlandia era una de las peores de todos los tiempos. Nunca me había equivocado tanto. Llegó la hora de pedir disculpas”.

Acto seguido, el columnista tomó la hoja en la que había criticado a la selección, se la introdujo en la boca y comenzó a masticar.

La selección de Finlandia logró su tercer título mundial de hockey sobre hielo al derrotar en la final a la favorita Canadá por 3-1. Su primera corona se remonta a 1995.

