Hazard se despide del Chelsea con doblete y título de Europa League

El Chelsea se proclamó campeón de la Europa League con una estupenda actuación de Eden Hazard para imponerse 4-1 al Arsenal en un duelo celebrado en el Estadio Olímpico de Bakú.

Los Blues lograron rescatar un poco de los perdido en la campaña de la Premier League donde quedaron muy lejos de la competencia por el título, por lo cual el estratega Maurizio Sarri mandó a lo mejor que tiene para medirse a unos Gunners impetuosos, pero con la puntería desatinada en el área rival.

La primera parte fue para los pupilos de Unai Emery, pues generaron varias opciones de gol que no fructificaron. Ya en el complemento la escuadra de Stamford Bridge mostró una mejor cara y de inmediato se empezó a notar en el marcador. Primero fue Olivier Giroud quien abrió la pizarra, más tarde apareció Pedro y en dos ocasiones el belga Edén Harzad, futbolista que le dirá adiós al Chelsea para emigrar, seguramente, a las filas del Real Madrid.

Por el Arsenal Iwobi descontó, pero no fue suficiente para emparejar el duelo que se vio claramente inclinado de un solo lado. Es el segundo título de la Europa League que consigue el Chelsea, el anterior fue en el 2013.

Pese al título, el trabajo del técnico italiano Sarri sería analizado por la directiva, por lo que no es segura su permanencia en el banquillo de los Blues, quienes no terminan por convencer en su funcionamiento, además de que el vestidor no luce del todo contento con el trabajo del transalpino.