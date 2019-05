VIDEO: Hugo Sánchez mandó a la escuela a Carlos Salcedo

Hugo Sánchez no tuvo pelos en la lengua a la hora de opinar sobre los comentarios de Carlos Salcedo, el futbolista que Tigres quien reveló su interés de jugar para las Chivas, por lo que el pentapichichi mandó un contundente mensaje a los futbolistas mexicanos.

Hugol estuvo en Futbol Picante la noche del martes y al escuchar las palabras de Salcedo, quien reconoció su deseo de jugar para el Guadalajara y que incluso sostuvo charlas con José Luis Higuera y Mariano Varela, directivos del rebaño, emitió un comentario sin el deseo de ofender a nadie.

Ante ello, Hugo señaló que la manera de expresarse del defensor no es la adecuada y por ello les pide a los futbolistas que vayan a la escuela: “Posiblemente se equivocó sin querer, por eso siempre he comentado. Es importante que los jugadores no solamente se dediquen a jugar futbol, también es importante ir a la escuela, adquirir cultura y terminar una carrera y eso te va a dar más preparación para tener la facilidad de expresar mejor lo que tú sientes”.

PUEDES OBSERVAR EL VIDEO A PARTIR DEL MINUTO 20