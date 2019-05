Presentan iniciativa ‘Corre por los Océanos’

Adidas Running comparte el impacto de haber recaudado $1 millón de dólares en el 2018 con el movimiento global Run For The Oceans, y anuncia que la iniciativa regresa en el día mundial de los océanos, 8 de junio del 2019, este año aumentando su objetivo para recaudar $1.5 millones de dólares y continuar invirtiendo en la educación de las futuras generaciones para hacer un impacto positivo en el problema de la contaminación plástica marina.

En el 2018, adidas creó el movimiento global Run For The Oceans, uniendo cerca de un millón de corredores alrededor del mundo y recaudando $1 millón de dólares para la alianza a largo plazo con Parley for the Oceans. Hasta la fecha, el dinero recaudado ha ayudado a educar y empoderar directamente a 100.000 jóvenes y sus familias que viven en zonas costeras afectadas por la contaminación plástica para tomar medidas como parte del programa Parley Ocean School. La asociación resultó en 5 millones de pares de zapatos creados utilizando plástico oceánico reciclado solo en el 2018.

En el 2019, adidas aumenta el ritmo del cambio. La introducción de la gama Parley 2019 hará a la empresa producir un número trascendental de 11 millones de pares de zapatos utilizando residuos plásticos marinos reciclable. La campaña de este año también unirá a más corredores en más lugares que nunca para correr por los océanos con el fin de alcanzar su nuevo objetivo de $1.5 millones de dólares. Por cada kilómetro completado entre el 8 y el 16 de junio, adidas donará $1 USD a los programas de Parley Ocean School, con cada dólar yendo hacia la siguiente fase de la asociación con el desarrollo y lanzamiento de la plataforma Parley youth activist.

Alberto Uncini Manganelli, General Manager Running, adidas, comenta: “La crisis plástica marina a la que nos enfrentamos se ha vuelto extremadamente urgente. Lo efectuamos diariamente a través de los plásticos que usamos y desechamos. Cada minuto, el equivalente a un camión de basura de residuos plásticos entra en nuestros océanos y, para 2050, puede haber más plástico que peces. Conocemos las estadísticas y estamos al tanto del problema. Ahora necesitamos acción. Para este año tenemos el objetivo de producir 11 millones de unidades e interceptar grandes cantidades de plástico para que no ingresen a nuestros océanos. Hemos recorrido un largo camino y no nos detendremos allí. Como empresa, nos hemos comprometido a usar solo poliéster reciclado al 100% para el año 2024. Estamos desafiando a nuestra empresa y a quienes nos rodean a pensar en las decisiones que toman y cómo afectan el futuro, no solo de nuestra industria sino también de nuestro planeta".

Para unirse al movimiento de Run For The Oceans entre el 8 y el 16 de junio, los corredores de todo el mundo pueden inscribirse y realizar un seguimiento de sus entrenamientos y carreras inscribiéndose en el desafío Run for The Oceans Challenge en la aplicación Runtastic. Por cada kilómetro recorrido, adidas aportará $ 1 para Parley Ocean School (con el objetivo de llegar a los $ 1.5 millones).

adidas invita a todo el público de México a limpiar los océanos a través de su participación en la carrera Run for the Oceans, el próximo sábado 8 de junio de las 10:00 a las 18:00 horas, en el Cárcamo de Dolores en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Conoce más sobre adidas x Parley y sobre la carrera adidas | Parley Run for the Oceans en adidas.mx/parley