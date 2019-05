Tri consuma su peor participación en la historia del Mundial Sub 20

La Selección mexicana se despidió de la Copa del Mundo Sub 20, tras una actuación vergonzosa al quedar en último lugar del grupo B, luego de perder los tres partidos de fase de grupos ante Italia, Japón y Ecuador, firmando en Polonia 2019 la peor actuación del Tri en el Mundial de la categoría.

Las expectativas eran altas para los dirigidos por Diego Ramírez, pues entre sus filas tuvieron a dos jóvenes considerados el futuro del balompié mexicano: Diego Lainez y José Juan Macías, que poco lucieron en los enfrentamientos disputados.

El combinado azteca debutó en la justa mundialista con derrota de 2-1 ante Italia, y aunque el descalabro dolió, la ilusión se mantenía intacta, confiando en poder obtener el triunfo ante Japón y Ecuador para conseguir su pase a los octavos de final, el cual se esfumó al pasar de los días.

En su segundo compromiso, el cuadro nipón terminó goleando 3-0 a la Selección mexicana, resultado que los puso en la cuerda floja, pero aún existía una ligera esperanza: golear por más de tres goles a Ecuador para terminar entre los mejores terceros lugares de grupos y conseguir de 'panzazo' su pase a los octavos de final, pero tampoco se dio.

Ante Ecuador, también cayeron, mostrando la misma cara que en los dos choques anteriores: sin personalidad ni idea del juego. Gonzalo Plata fue el autor de la única anotación del partido, abriendo el marcador apenas al minuto 12.

Al 19' Mario Trejo había igualado el marcador tras un centro de Diego Lainez que remató con la cabeza para enviar el esférico al fondo de la red, pero tras la intervención del VAR, se anuló la anotación por posición adelantada. De ahí, los juveniles mexicanos no mostraron mayor cualidades, quedando a deber mucho en este Mundial, en el final del choque, los dirigidos por Diego Ramírez no pudieron contener la desesperación, y no fue para menos, sabían que terminaron por firmar su peor participación en la historia de la Copa del Mundo Sub 20.

PEORES PARTICIPACIONES:

2019- Fase de grupos, 4to puesto, 0 puntos y diferencia de goles -5

2015- Fase de grupos, 4to puesto, 3 puntos y diferencia de goles -3

2003- Fase de Grupos, 4to puesto, 1 punto y con diferencia de puntos de -3

1983- Fase de grupos, 4to puesto con 1 punto y diferencia de goles -2

