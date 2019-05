¡Adiós especulaciones! Sergio Ramos aclara su futuro con el Real Madrid

Sergio Ramos le puso punto final a las especulaciones sobre su futuro con el Real Madrid, luego de que el defensa español citó a conferencia de prensa de manera urgente, para contestar todas las interrogantes que los medios de comunicación tuvieran acerca del tema que le ha dado la vuelta al mundo.

"Quiero dejar en claro mi futuro que se ha especulado con muchas cosas. Yo soy madridista, me quiero retirar aquí, y el día que me vaya me quiero ir por la puerta grande", fue la tajante respuesta de Ramos.

Sobre su relación con Florentino Pérez, presidente del conjunto merengue, Ramos señaló que es como su padre, por lo que le guarda mucho cariño por todos los años que han pasado juntos. "No hemos tenidos discusiones, lo mejor siempre ha sido sentarnos y hablar de los temas, pero me molesta que me vaya una semana de España y regreso y ya hay mucha polémica y especulaciones sobre mi futuro".

El capitán del conjunto blanco negó su supuesto interés por emigrar al futbol de China, y reiteró el gran cariño que le tiene al Real Madrid, equipo con el que aún tiene contrato, y de terminarse, estaría dispuesto a jugar gratis, pues considera que el tema económico pasa a segundo termino cuando él y su familia están felices, incluso señaló que si llegan jugadores que ganen más que él, no le preocupa, ya que eso es una señal que de son cracks.

Ramos agradeció el cariño de la afición, pero sobre todo el de sus compañeros, que le han mostrado su apoyo total en cada etapa de su carrera profesional. "Otro de los motivos por el que no me voy es por mis compañeros, me siento respaldado con ellos", sentenció.

