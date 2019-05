Alan Pulido desea permanecer en Chivas

Meses atrás, Alan Pulido estuvo cerca de salir del Guadalajara para ir al Monterrey. Pero hoy, su mente está enfocada en Chivas y la revancha que deberá buscar el equipo, tras cuatro torneos de no calificar. Por eso, descarta salir y asegura que del supuesto interés de Cruz Azul por sus servicios, nada sabe.

“Me quedan dos años de contrato, es lo que yo sé y vamos a esperar a ver qué pasa. Yo hasta ahorita me quedo, realmente es mi postura, a mí no me han dicho nada ni mucho menos. Sí he escuchado rumores, me han preguntado muchísimo, pero ahorita estoy concentrado en Chivas al 100 por ciento. No hay otra situación para mí que pensar en este club y todo lo que me ha dado”, explicó este jueves.

“Obviamente muy contento, me motiva saber que equipos se están fijando en mí y agradecerles también a esos equipos. Realmente de Cruz Azul no sé nada, de Rayados sí estuve a punto de salir y no se dio por circunstancias. Ahora me enfoco en Chivas, de Cruz Azul no me han informado absolutamente nada y hay que concentrarnos para lo que viene”, añadió.

Aseguró que la intención de quedarse con Chivas se debe a que todavía tiene cosas por hacer con esa camiseta. “Realmente si me preguntas a mí, yo prefiero quedarme acá, tengo retos por cumplir, sueños que me faltan, pero muchas veces esas decisiones no le corresponden a uno”, asegura el delantero rojiblanco.

“Tengo un reto muy personal que es salir campeón de goleo, ojalá se pueda cumplir. He tratado de realizar cada uno de los objetivos que me propuse al llegar acá, como ser campeón. Ese es para mí un reto importantísimo y ojalá ahora se pueda en este torneo, junto con mi equipo para estar en lo más alto como tiene que ser Chivas”, concluyó Alan Pulido.

Siente pena

Por otra parte, Alan Pulido reconoció, al regresar de vacaciones para realizar exámenes médicos con Chivas, que todavía siente pena con la afición. El Guadalajara lleva cuatro torneos consecutivos sin calificar a la Liguilla y ahora quiere cambiar el presente del equipo.

“Obviamente que nos sentimos apenados por los torneos que hemos hecho y este torneo estamos obligados a calificar, no hay de otra, no hay otro pensamiento más que ese, ser propositivos en el torneo y calificar. Trataremos de dar el máximo, las palabras salen sobrando, pero cada uno debe hacer lo que le toca hacer en su posición. Como equipo, debemos ayudarnos unos a otros para obtener los objetivos que nos trazamos desde el principio”, señaló.

“Debemos calificar y hacer las cosas de diferente manera, el equipo tiene muy claro lo que pasamos en torneos anteriores. No nos permitiríamos no calificar a la Liguilla, como es este club tan grande como Chivas, no se permitiría una vez más. Entonces, cada uno está mentalizado en hacer un gran torneo, primer paso calificar a Liguilla y después paso a paso pelear el campeonato”, finalizó Pulido.