Jesús Molina asegura que Chivas va por su revancha

Los malos resultados muchas veces le quitaron el sueño. Pero hoy, tras un mal semestre, regresa con el ánimo renovado. Jesús Molina asegura que Chivas mostrará una cara muy distinta durante el próximo Torneo Apertura 2019 del futbol mexicano. Luego de una muy mala campaña, el Rebaño Sagrado está urgido de revancha.

“Estas vacaciones sirvieron para eso, llegar con energía renovada, limpiar un poco la cabeza porque mentalmente estábamos tocados, sobre todo por los resultados. Individualmente, me sirvieron mucho y con ganas de estar peleando la Liguilla. Ves la Liguilla en tu casa y lógicamente hay ganas de estar ahí. Hay que aceptar las cosas como son y pensar en lo que viene que va a ser mucho mejor”, explicó el mediocampista del Rebaño Sagrado.

“No nada más yo, todo el plantel la verdad ha estado tocado, cada quien a su manera porque cada quien vive de diferente manera ese duelo de cuando las cosas no salen. Lógicamente estas vacaciones las tomé para despejarme, estar con mis hijos, con mi señora y por las noches tratar de descansar. Porque lógicamente estando en un semestre tan malo, muchas veces ni duermes de estar pensando que las cosas no están bien y que se venían semanas muy complicadas. Ahora empezamos de cero y depende simplemente de nosotros el poder estar peleando arriba”, añadió Molina.

Ahora, aseguró el contención rojiblanco, Chivas buscará su revancha luego de resignarse a ver la pasada Liguilla por televisión. “Siempre es complicado para cualquier jugador, siempre pensamos en ganar, desde niños nos enseñan a ganar y cuando no estás en una posición de pelear por un título lógicamente no es nada bueno, no te da un buen sabor de boca. Pero hay que aceptar las cosas como son, el torneo pasado fue muy malo, pero también saber que siempre hay una revancha, así que ahora vamos por ella”, sentenció.

“Veo al equipo con otro semblante, con una mayor alegría, veo al equipo muy bien y seguramente el siguiente torneo será muy bueno, tengo esa confianza.

No hay margen de error, lógicamente hay planteles que están reforzados muy bien y que tienen muchos extranjeros, jugadores ya probados, pero este equipo está para competir y pelear para estar en los primeros cuatro o cinco sin duda”, concluyó Jesús Molina.