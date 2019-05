VIDEO: Equipo de futbol celebra su ascenso con una stripper en el vestuario

El futbol de España nuevamente está involucrado en la polémica, esta vez tras lo sucedido con el Club Esportiu Llançá, equipo que festejó con una stripper en el vestuario tras lograr su ascenso a la Segunda División Regional de Cataluña.

Te puede interesar: Niña sufre impactante pelotazo en el juego de Cachorros-Astros

La celebración fue grabada y después compartida en redes sociales, donde generó gran revuelo entre los usuarios, que catalogaron la acción como "sexista y machista", además de que lo sucedido se dio en instalaciones municipales.

Tras la polémica que se levantó en España, el club tuvo que disculparse mediante un comunicado. "Desde el CE Llançà querríamos pedir disculpas si en algún momento alguien se sintió ofendido por los hechos que ocurrieron en los vestuarios una vez finalizado el partido del primer equipo. En ningún momento se hizo con ánimo de ofender a alguien, sino con motivo de celebración por el ascenso a Segunda Catalana".

Asimismo, Francesc Romero, secretario del club, señaló que la directiva no estaba esterada, sino que fue una "sorpresa" por parte de él para los futbolistas. "Me encargué que no hubiera ningún menor. Incluso estaban algunas de las madres de los jugadores. El ambiente fue muy festivo y nadie se sobrepasó", expresó a Diari de Girona.

TE RECOMENDAMOS