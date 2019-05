Fortalezas de Liverpool y Tottenham rumbo a Madrid 2019

Se viene una final inédita entre equipos ingleses, en la cual, nos ha dejado claro esta temporada, todo puede pasar. Así que de cara al arranque de la final, analicemos los puntos fuertes de cada conjunto.

LIVERPOOL

Experiencia

El equipo de Klopp ya trae una final a cuestas, sus principales figuras han manejado el drama de perder el año pasado y tuvieron los arrestos de regresar el año siguiente a la antesala por el título. Lo anterior demuestra la madurez mental que ha alcanzado la plantilla y el propio Klopp, lo cual, en muchas ocasiones, es ese extra que alcanza para levantar trofeos de este calibre y habrá que tomarlo en cuenta cuando estemos disfrutando del duelo.

Juego de conjunto

La temporada pasada, este mismo Liverpool dependía en demasía del desempeño de Mohamed Salah, de hecho, los números del egipcio eran descomunales, demostrando que prácticamente todo el futbol ofensivo de los Reds pasaba por sus pies, y fue más evidente cuando éste se lesionó en la final haciendo que parte del espíritu del equipo se fuera al piso.

Esta temporada quedó claro que son más equipo, los goles y la generación está mejor repartida evitando la dependencia de un solo goleador. La mejor muestra fue la remontada ante Barcelona en la que no pudieron contar con su presencia, y no hizo falta, ya que hombres como Mane, Wijnaldum o Henderson sacaron la casta.

TOTTENHAM

Espíritu indomable y poco que perder

Los Spurs han llegado a esta instancia a base de garra, empuje y mucho gol, si no es así cómo. Y esa es una de sus principales fortalezas, a este equipo no puedes darlo por muerto porque te pinta la cara. Lo vimos ante el City que lo tenía en la lona y le terminó quitando la sonrisa a Guardiola y los suyos, y qué decir de lo acontecido en Amsterdam, donde por más de 130 minutos parecían dormidos y eliminados, pero en un arranque de talento e intensidad remontaron el marcador y enmudecieron la Arena de Amsterdam.

Pegada ofensiva

Pochettino ha conformado una ofensiva de miedo, a tal grado que si su mayor delantero, Harry Kane, se lesiona o no está disponible, el ataque sigue funcionando como una máquina, es más, me atrevería a decir que funciona mejor al no tener un referente que demande tantos balones como lo hace el británico.

Sin duda, el hombre que se roba las miradas es el coreano Son, quien ha explotado todas sus capacidades de desborde y definición, haciéndole honor al sobrenombre de "Sonaldo" que algunos le ponen.

Y qué decir del héroe anónimo, Lucas Moura, que parece haber recordado que es brasileño y no deja de sembrar rivales, ojalá y sigue con ese nivel y no sea poco constante como nos tiene acostumbrados.

¿Quién ganará?

El cuento de hadas del Tottenham ha sido muy lindo, pero la Champions termina por cobrar factura a los inexpertos, y no dudo que la noche en Madrid se torne de rojo. Si bien los Spurs tienen mucha pegada, el hecho de que se dispute a un solo juego terminará pesando a favor de los dirigidos por Klopp, quien por fin alzará el título que tanto se le ha negado.

Pronóstico Gurú: Liverpool Campeón

